Lopes: Porto’yu yenmesi inanılmaz
MONACO'nun Portekizli oyuncusu Rony Lopes, Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu yenmesinin kendisini çok şaşırttığını açıkladı. Siyah-beyazlıların grubunda oynanacak Monaco- Porto maçı öncesinde Lopes, "Ejderhaların, Beşiktaş karşısındaki yenilgisinin beni çok şaşırttığını itiraf ediyorum. Üstelik farklı bir şekilde, bu inanılmaz" ifadesini kullandı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
-
FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
Lopes: Porto’yu yenmesi inanılmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.