Kartal hasreti sonlandırmaya ant içti
F.Bahçe’yi Kadıköy’de en son 2005’te mağlup eden siyah-beyazlılar ezeli rakibini mağlup ederek hem kazanamama serisine son vermek, hem de sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 8’e çıkarmayı hedefliyor.
Kardemir Karabük ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Tosic'in cezası sona erdi. Konyaspor maçında cezasını çeken Sırp futbolcu, görev verilmesi halinde derbide forma giyebilecek. Öte yandan derbi öncesinde Beşiktaş'ta Adriano'nun sakatlığı devam ediyor. Takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
TARAFTARLARA UYARI
Beşiktaş kulübü, bu akşam oynanacak F.Bahçe maçı öncesinde Kadıköy'e gidiş konusunda taraftarlarını uyardı. Kulübün internet sitesinden dün yapılan açıklamada taraftarlardan, bugünkü derbi için Ülker Stadı'na bireysel olarak gitmemeleri istendi. Kadıköy'e toplu halde otobüslerle gidileceği belirtilen açıklamada, "Taraftarlarımızın yarın (bugün) 14.00 itibarıyla Vodafone Park kuzey bölümünde (Yeni açık) toplanması gerekmektedir. Bilet kontrolü yapıldıktan sonra saat 14.30 itibarıyla taraftarlarımız otobüslere alınm
VEDAT OKYAR'LA MOTİVE ETTİ
Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada derbinin hakemi Ali Palabıyık için kampanya başlatırken, oyuncuların da bundan etkilenmesi Şenol Güneş'i tedirgin etti. Tecrübeli teknik adam çözümü ise geçmişte buldu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı son maç konuşmasında Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından rahmetli Vedat Okyar'ın, "Sen Beşiktaş'san eğer, hakemi de yeneceksinaya başlanacaktır" denildi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:45
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
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Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
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