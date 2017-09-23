Güneş galibiyetin şifresini verdi
“5 puan farkla öndeyiz ve kazanmak zorunda olan rakibimiz. Sakinliğimizi koruyalım ve sahadan galibiyetle ayrılalım, yola kayıpsız devam edelim”
BASKI VE STRES YARATIR
Aradaki 5 puanlık farkın rakibi daha fazla motive edeceği gibi sinirli ve gergin olmaya da daha çok yaklaştıracağını öğrencilerine aktaran tecrübeli hoca " Yenmemiz halinde 5 puanlık farkın 8 puana çıkacak olması ihtimali bile rakip üzerinde daha çok baskı ve stres yaratacaktır. Biz sakin olan ve topu çeviren taraf olursak, 90 dakika sonunda kazanan taraf oluruz" şeklinde konuşarak oyuncuları motive ediyor.
BENCİLLİK YAPMAK YOK
Vodafone Park'ta oynanan ve son dakika golü ile 1-1 biten maçı da hatırlatan Güneş şöyle devam etti: "Geçen sezonu unutmayalım. Son maçta sakin kalmayı başarmıştık ama 1-0'dan sonra maçı kopartacak oyunu oynayamamıştık. Bunun bize ders olması lazım. Bu kez aynı durum olursa, ki topu rakibe bırakmazsak aynısı olacaktır maçı kopartacak ciddiyeti ve oyunu mutlaka görmek istiyorum."
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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