Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında geçen sezon oynanan maçlarda gergin ortamlar yaşanmıştı.

Vodafone Park'ta oynanan son derbide Volkan Demirel ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşanmıştı. F.Bahçe kaptanı, "Yarın bir gün karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne" diyerek, kendisine el harekete yapan Brezilyalı oyuncuya sert tepki vermişti. Türkiye Kupası'nda oynana derbide Tosic ile van Persie ve yine van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında da tartışmalar yaşanmış ve uzun süre konuşulmuştu. İlk yarıda oynanan maçta da Josef, Tolgay'ın boğazını sıkmış, maçtan sonra Atiba ile F.Bahçeli oyuncular arasında kavga çıkmıştı.