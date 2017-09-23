 "FUTBOL ORTAMINDAN UZAKLAŞILDI" – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    "FUTBOL ORTAMINDAN UZAKLAŞILDI"

    "FUTBOL ORTAMINDAN UZAKLAŞILDI"

    Antrenörü , derbisinin ardından "Zaman zaman bizim zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç, öyle bir hale geldi ki iyi futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı" diye konuştu.

    Süper Lig'de 'ye 2-1 mağlup olan 'ın antrenörü , karşılaşma içinde yaşananların iyi futbolu engellediğini söyledi.

    Derbi karşılaşmasında sahadan gönderilen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine basın toplantısında Beşiktaş adına açıklamalarda bulunan Çiçek, Güneş'in oyunculara, Fenerbahçe'nin nasıl oynadığının önemli olmadığını ve kendi performanslarını ortaya koyarak galibiyet için oynamaları gerektiğini aktardığını vurgulayarak, "Zaman zaman bizim, zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç, öyle bir hale geldi ki iyi futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı." dedi.

    Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı günü Leipzig ile yapacakları karşılaşmayı düşünmeye başladıklarını kaydeden Çiçek, "Leipzig maçına odaklanacağız. Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeleri, pozisyonları sizler fazlasıyla yapacaksınız. Camiamızın da olumlu, olumsuz değerlendirmeyi yapıp gereken kişilere, gerekli yanıtları vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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