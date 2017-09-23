"FUTBOL ORTAMINDAN UZAKLAŞILDI"
Beşiktaş Antrenörü Şeref Çiçek, Fenerbahçe derbisinin ardından "Zaman zaman bizim zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç, öyle bir hale geldi ki iyi futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı" diye konuştu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın antrenörü Şeref Çiçek, karşılaşma içinde yaşananların iyi futbolu engellediğini söyledi.
Derbi karşılaşmasında sahadan gönderilen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine basın toplantısında Beşiktaş adına açıklamalarda bulunan Çiçek, Güneş'in oyunculara, Fenerbahçe'nin nasıl oynadığının önemli olmadığını ve kendi performanslarını ortaya koyarak galibiyet için oynamaları gerektiğini aktardığını vurgulayarak, "Zaman zaman bizim, zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç, öyle bir hale geldi ki iyi futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı." dedi.
Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı günü Leipzig ile yapacakları karşılaşmayı düşünmeye başladıklarını kaydeden Çiçek, "Leipzig maçına odaklanacağız. Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeleri, pozisyonları sizler fazlasıyla yapacaksınız. Camiamızın da olumlu, olumsuz değerlendirmeyi yapıp gereken kişilere, gerekli yanıtları vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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