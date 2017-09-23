FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe maçında itirazları sebebiyle tribüne gönderildi.
Fenerbahçe derbisi öncesi maçın Fair - Play çerçevesinde geçmesi yönünde açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, karşılaşma sırasında yaptığı davranışlarla dikkat çekti.
Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısında bir pozisyonda hakem Ali Palabıyık'ın kararına yoğun biçimde itiraz etti. Hararetli tavırlarıyla itirazını sürdüren Şenol Güneş hakem tarafından tribüne gönderilerek cezalandırıldı.
İşte Güneş'in derbi öncesi açıklamaları:
"Genel durumuzu neyse ona göre çalışmalar devam etti. Bugün iyi oyuncuları olan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir ambiyans ve düzgün bir zemin var. Her zaman güzel futbol oynamaya çalışan bir takım olarak bugün de güzel futbolu oynamaya çalışacağız. Sonucu da göreceğiz. Fair-play çerçevesinde, dostça bir derbi olsun olsun."
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:35
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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