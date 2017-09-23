FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA...

Fenerbahçe derbisi öncesi maçın Fair - Play çerçevesinde geçmesi yönünde açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, karşılaşma sırasında yaptığı davranışlarla dikkat çekti.



Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısında bir pozisyonda hakem Ali Palabıyık'ın kararına yoğun biçimde itiraz etti. Hararetli tavırlarıyla itirazını sürdüren Şenol Güneş hakem tarafından tribüne gönderilerek cezalandırıldı.



İşte Güneş'in derbi öncesi açıklamaları:

"Genel durumuzu neyse ona göre çalışmalar devam etti. Bugün iyi oyuncuları olan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir ambiyans ve düzgün bir zemin var. Her zaman güzel futbol oynamaya çalışan bir takım olarak bugün de güzel futbolu oynamaya çalışacağız. Sonucu da göreceğiz. Fair-play çerçevesinde, dostça bir derbi olsun olsun."