 FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA... – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA...

    FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA...

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe maçında itirazları sebebiyle tribüne gönderildi.

    Fenerbahçe derbisi öncesi maçın Fair - Play çerçevesinde geçmesi yönünde açıklamalarda bulunan , karşılaşma sırasında yaptığı davranışlarla dikkat çekti.

    Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısında bir pozisyonda hakem Ali Palabıyık'ın kararına yoğun biçimde itiraz etti. Hararetli tavırlarıyla itirazını sürdüren Şenol Güneş hakem tarafından tribüne gönderilerek cezalandırıldı.

    İşte Güneş'in derbi öncesi açıklamaları:
    "Genel durumuzu neyse ona göre çalışmalar devam etti. Bugün iyi oyuncuları olan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir ambiyans ve düzgün bir zemin var. Her zaman güzel futbol oynamaya çalışan bir takım olarak bugün de güzel futbolu oynamaya çalışacağız. Sonucu da göreceğiz. Fair-play çerçevesinde, dostça bir derbi olsun olsun."

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FAIR-PLAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI AMA... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.