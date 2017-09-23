ERIC ABIDAL'DEN ALİ PALABIYIK YORUMU
Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, sahasında 2-1 kazanarak zirve yarışına ortak oldu. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın kararları ise gündem yarattı. Bein Sports ekranlarında maçı değerlendiren efsane Fransız futbolcu Eric Abidal, Ali Palabıyık'ın verdiği kararları yorumladı.
"QUARESMA DAHA ÖNCE KIRMIZI GÖREBİLİRDİ"
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın da kırmızı kartının doğru olduğunu belirten Fransız futbol adamı, "Hakem oyunu baştan kontrol altına alamadı. Ancak Quaresma'nın Valbuena'ya yaptığı harekette kırmızı kart gösterilebilirdi. Daha önceden kırmızı görebilirdi." dedi.
Atiba'nın pozisyonunda görüş açısının zorlu olduğunu ifade eden Abidal, "Görüş açısı için zor bir pozisyon. Sarı kart konusunda kesin bir şey diyemem ama penaltı doğru karar." şeklinde konuştu.
Ali Palabıyık'ın maçın sonucuna etki ettiğini ifade eden Eric Abidal, "Böyle bir maçı yönetmek zordur hakem için. Hakemi 1 maç üzerinden yargılamamak lazım. Ancak hakemin, maçın skoruna etki ettiği ortada." ifadelerini kullandı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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