DERBİDE PENALTI TARTIŞMASI!

İlk yarının son dakikasında ise bu kez Beşiktaşlılar penaltı itirazlarında bulundu. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın eline çarpan toptan sonra siyah-beyazlılar penaltı itirazlarında bulundu. Bu pozisyonda maçın hakemi 'devam' kararı verirken, karar tartışmalara neden oldu.



