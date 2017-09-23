DERBİDE PENALTI TARTIŞMASI!
Fenerbahçe-Beşiktaş maçın müthiş bir heyecana sahne oluyor! Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarısında şu ana kadar 1 penaltı (Fenerbahçe lehine) kararı, 1 gol ve 2 kırmızı kart çıktı.
İlk yarının son dakikasında ise bu kez Beşiktaşlılar penaltı itirazlarında bulundu. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın eline çarpan toptan sonra siyah-beyazlılar penaltı itirazlarında bulundu. Bu pozisyonda maçın hakemi 'devam' kararı verirken, karar tartışmalara neden oldu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:54
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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