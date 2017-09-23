 DERBİDE PENALTI TARTIŞMASI! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    DERBİDE PENALTI TARTIŞMASI!

    DERBİDE PENALTI TARTIŞMASI!

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçın müthiş bir heyecana sahne oluyor! Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarısında şu ana kadar 1 penaltı (Fenerbahçe lehine) kararı, 1 gol ve 2 kırmızı kart çıktı.

    İlk yarının son dakikasında ise bu kez Beşiktaşlılar penaltı itirazlarında bulundu. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın eline çarpan toptan sonra siyah-beyazlılar penaltı itirazlarında bulundu. Bu pozisyonda maçın hakemi 'devam' kararı verirken, karar tartışmalara neden oldu.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:54
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