DERBİ ÖNCESİ 30 TARAFTARA GÖZALTI
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi 30 Siyah-beyazlı taraftar gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, passolig'i olmayan, taşkınlık yapan ve alkollü oldukları tespit edilen 30 Beşiktaş taraftarını gözaltına alarak, stada girişlerini engelledi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:25
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI
Toplam 58
Yorum
oflu 61 Fatih Terim gelsin . evde 60 tane forma var. hepsini yakarım.Trabzonsporu bir daha hatırlamam.
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 7
Yorum
seko 3-0 galipken şampiyonluk hedefli takımın 4 gol yemesini seyreden bir adamı da onu savunanıda sileriz ,neymiş istikrarmış beep...beep
DERBİ ÖNCESİ 30 TARAFTARA GÖZALTI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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