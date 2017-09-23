 DERBİ ÖNCESİ 30 TARAFTARA GÖZALTI – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    DERBİ ÖNCESİ 30 TARAFTARA GÖZALTI

    DERBİ ÖNCESİ 30 TARAFTARA GÖZALTI

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi 30 Siyah-beyazlı taraftar gözaltına alındı.

    Güvenlik güçleri, passolig'i olmayan, taşkınlık yapan ve alkollü oldukları tespit edilen 30 Beşiktaş taraftarını gözaltına alarak, stada girişlerini engelledi.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:25
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