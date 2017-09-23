Cenk Tosun'un derbi heyecanı
Süper Lig’de F.Bahçe’ye golü olmayan milli forvet bu akşam Kadıköy’de ilk golünü atmayı hedefliyor
SÜPER Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, derbide sarı-lacivertliler karşısında ilk golünü arayacak. Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Cenk Tosun, derbi maçta bir ilk için sahada olacak. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon oldukça formda olan Tosun, derbide ağları havalandırırsa kariyerinde sarı-lacivertlilere attığı ilk gole imza atmış olacak. Deneyimli oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Konya ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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