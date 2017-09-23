 Cenk Tosun'un derbi heyecanı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    'un derbi heyecanı

    Cenk Tosun'un derbi heyecanı

    Süper Lig’de F.Bahçe’ye golü olmayan milli forvet bu akşam Kadıköy’de ilk golünü atmayı hedefliyor

    SÜPER Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan 'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, derbide sarı-lacivertliler karşısında ilk golünü arayacak. Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu , derbi maçta bir ilk için sahada olacak. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon oldukça formda olan Tosun, derbide ağları havalandırırsa kariyerinde sarı-lacivertlilere attığı ilk gole imza atmış olacak. Deneyimli oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Konya ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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