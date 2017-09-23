 CANER'E 'DOLAR'LI TEPKİ! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    CANER'E 'DOLAR'LI TEPKİ!

    CANER'E 'DOLAR'LI TEPKİ!

    Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde eski oyuncuları 'i Dolar'lı protesto edecek.

    Stat çevresinde destesi 1 TL'den üzerinde 'in fotoğrafının bulunduğu sahte Dolar'lar bulunuyor. Özellikle karşılaşmaya bozuk para sokamayacak olan taraftarlar, bozuk paralarını kullanarak bu Dolar'lardan satın alıyor.

    Maç esnasında Fenerbahçe'den İnter'e, İtalyan kulübünden de Beşiktaş'a transfer olan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'e geçtiğimiz sezon Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi Dolar'lı protesto yapılacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:10
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