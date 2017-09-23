Caner ve Lens eski takımlarına karşı
Sarı-lacivertlilerin eski oyuncuları, bu akşam Kadıköy’de üzerlerinde Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler
BEŞİKTAŞ'ın, F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşacak olması Caner Erkin ve Lens için başka bir anlam taşıyor. F.Bahçe'nin eski oyuncuları olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lens'in Beşiktaş'a transfer olması özellikle taraftarlar bazında büyük yankı uyandırmıştı. İki transfer döneminde F.Bahçe'nin en önemli üç oyuncusunu alan siyah- beyazlıların transferde rakibine büyük çalım attığı uzun süre konuşulmuş ve gündem olmuştu.
GÖKHAN Gönül geçen sezon 0-0 biten karşılaşmada forma giymiş ve maç bitene kadar protestolara maruz kalmıştı. Kadıköy'de ne yapacağı merak edilen Caner Erkin ise geçen sezonu sakat olarak geçirdiği için ilk kez bu akşam eski stadında eski takımına karşı oynayacak. Geçen sezonun F.Bahçe adına en çok sevilen oyuncusu olan ve Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens de Kadıköy'de F.Bahçe'ye rakip olmanın heyecanını yaşayacak.
GÖKHAN Gönül geçen sezon 0-0 biten karşılaşmada forma giymiş ve maç bitene kadar protestolara maruz kalmıştı. Kadıköy'de ne yapacağı merak edilen Caner Erkin ise geçen sezonu sakat olarak geçirdiği için ilk kez bu akşam eski stadında eski takımına karşı oynayacak. Geçen sezonun F.Bahçe adına en çok sevilen oyuncusu olan ve Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens de Kadıköy'de F.Bahçe'ye rakip olmanın heyecanını yaşayacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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