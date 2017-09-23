 Caner ve Lens eski takımlarına karşı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Caner ve eski takımlarına karşı

    Caner ve Lens eski takımlarına karşı

    Sarı-lacivertlilerin eski oyuncuları, bu akşam Kadıköy’de üzerlerinde formasıyla mücadele edecekler

    BEŞİKTAŞ'ın, F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşacak olması Caner Erkin ve Lens için başka bir anlam taşıyor. F.Bahçe'nin eski oyuncuları olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lens'in 'a transfer olması özellikle taraftarlar bazında büyük yankı uyandırmıştı. İki transfer döneminde F.Bahçe'nin en önemli üç oyuncusunu alan siyah- beyazlıların transferde rakibine büyük çalım attığı uzun süre konuşulmuş ve gündem olmuştu.

    GÖKHAN Gönül geçen sezon 0-0 biten karşılaşmada forma giymiş ve maç bitene kadar protestolara maruz kalmıştı. Kadıköy'de ne yapacağı merak edilen Caner Erkin ise geçen sezonu sakat olarak geçirdiği için ilk kez bu akşam eski stadında eski takımına karşı oynayacak. Geçen sezonun F.Bahçe adına en çok sevilen oyuncusu olan ve Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens de Kadıköy'de F.Bahçe'ye rakip olmanın heyecanını yaşayacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner ve Lens eski takımlarına karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.