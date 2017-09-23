BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Bu maç öncesinde Gökhan Gönül'ün sakatlıktan yeni çıkması ve henüz hazır olmaması, Adriano'nun ise geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlanmasının ardından savunmada farklı bir dizilişle sahaya çıktı.

SAVUNMADAKİ DÖRT İSME DİKKAT!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Karabükspor maçında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan ve Fenerbahçe'yle geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta yine kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Tosic bugün sahaya ilk 11'de çıktı.

Tosic'in dışında siyah-beyazlı ekibin savunmasındaki 4 isim de maçlardaki agresif oyunları ve gördükleri kartlarla dikkat çekiyor. Bu tarz oyunu nedeniyle 'Pitbull' lakabını alan Medel, sert futbolu ve gördüğü kartlarla gündeme gelen Pepe ve Caner... Fenerbahçe golcülerine karşı savunmada görev yapacak bu isimlere karşı Ali Palabıyık'ın nasıl bir yönetim göstereceği ise merak konusu...



MEDEL PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, Medel'in ev sahibi takımın golcü ismi Janssen'e yaptığı hareketten dolayı penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano, topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi.