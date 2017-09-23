 BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTTI – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTTI

    BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTTI
    Monaco'nun Portekizli oyuncusu Rony Lopes, Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu yenmesinin kendisini çok şaşırttığını açıkladı. Siyah-beyazlıların grubunda oynanacak Monaco- Porto maçı öncesinde Lopes, "Ejderhaların, Beşiktaş karşısındaki yenilgisinin beni çok şaşırttığını itiraf ediyorum. Üstelik farklı bir şekilde, bu inanılmaz" ifadesini kullandı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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