BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTTI

Monaco'nun Portekizli oyuncusu Rony Lopes, Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu yenmesinin kendisini çok şaşırttığını açıkladı. Siyah-beyazlıların grubunda oynanacak Monaco- Porto maçı öncesinde Lopes, "Ejderhaların, Beşiktaş karşısındaki yenilgisinin beni çok şaşırttığını itiraf ediyorum. Üstelik farklı bir şekilde, bu inanılmaz" ifadesini kullandı.