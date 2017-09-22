Trabzonspor'un 11'i belli oldu
Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.
Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 6'ncı haftanın açılış maçında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Karşılaşma saat 20.00'de Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2016-17 futbol sezonunun 4'üncü haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazanmıştı ve sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş Kompleksi'ndeki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı ve rakibine karşı gol de bulamadı.
TRABZONSPOR'UN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Esteban, Pereira, Durica, Okay, Mas, Sosa, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak.
Remy, Gassama, Welinton, Birol, Tzavellas, Taha, Maniatis, Nsakala, Fernandes, Emre, Vagner Love
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:38
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Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
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Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
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Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
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