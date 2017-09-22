 Trabzonspor'un 11'i belli oldu – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    'un 11'i belli oldu

    Trabzonspor'un 11'i belli oldu

    , yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz ’u mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

    Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan , 6'ncı haftanın açılış maçında yarın sahasında Aytemiz 'u konuk edecek. Zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Karşılaşma saat 20.00'de Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak.

    AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

    Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2016-17 futbol sezonunun 4'üncü haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazanmıştı ve sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş Kompleksi'ndeki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı ve rakibine karşı gol de bulamadı.

    TRABZONSPOR'UN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

    Esteban, Pereira, Durica, Okay, Mas, Sosa, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak.

    Remy, Gassama, Welinton, Birol, Tzavellas, Taha, Maniatis, Nsakala, Fernandes, Emre, Vagner Love

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:38
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