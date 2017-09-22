Porto ligde doludizgin
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz liginde ağırladığı Portimonense'yi 5-2 yendi
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Lig'de konuk ettiği Portimonense'yi 5-2 yenerek 7'de 7 yaptı.
Dragao Stadı'nda oynanan mücadelede Porto'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ivan Marcano, 23. dakikada eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, 26. dakikada Moussa Marega, 50 ve 68. dakikalarda Yacine Brahimi kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 36. dakikada Shoya Nakajima ve 73. dakikada Ruben Fernandes'ten geldi.
Ligdeki 7'nci maçını da kazanan Porto, puanını 21'e çıkarırken, Portimonense 6 puanda kaldı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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"Devre arasında uyarmama rağmen..."
Toplam 15
Yorum
Doğrucu Haramzade Burak efendi olduğu müddetçe bunu yaşayacak TS.Ersun Yanal la FByi yan yana koyanlar unuttunuz galiba FByi şampiyon yaptı eze eze
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 50
Yorum
jaffa_ziya Maçtan sonra yorumunu lütfen bu postun altına yaz :) FB nin büyüklüğünü bu akşam anlayacak Lens. Yoksa Lenste sevdiğimiz eski futbolculardan
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 50
Yorum
FB3434 BJK LİLERE SESLENİYORUM BÜYÜKLÜK SADECE FUTBOLDA ŞAMPİYON OLMAKSA SİZDEN ÇOK SAMPİYONLUGUMUZ VAR VE HER DALDA KUPAYLA BOGARIZ SİZİ ONA GÖRE
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