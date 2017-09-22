 Porto ligde doludizgin – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ligde doludizgin

    Porto ligde doludizgin

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , Portekiz liginde ağırladığı Portimonense'yi 5-2 yendi

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden , Portekiz Premier Lig'de konuk ettiği Portimonense'yi 5-2 yenerek 7'de 7 yaptı.

    Dragao Stadı'nda oynanan mücadelede Porto'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ivan Marcano, 23. dakikada eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, 26. dakikada Moussa Marega, 50 ve 68. dakikalarda Yacine Brahimi kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 36. dakikada Shoya Nakajima ve 73. dakikada Ruben Fernandes'ten geldi.

    Ligdeki 7'nci maçını da kazanan Porto, puanını 21'e çıkarırken, Portimonense 6 puanda kaldı.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto ligde doludizgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.