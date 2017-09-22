Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, Talisca'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pepe, takım arkadaşı Talisca hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Talisca'nın kendisini çok şaşırttığını belirten tecrübeli savunmacı, 'Çok kaliteli bir oyuncu. Bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Benfica'da oynadığı dönemde neden başarılı olamadığını bilemiyorum ama iyi ki Beşiktaş'ta oynuyor, bize yardım ediyor. Geleceği kendisine bağlı. Nasıl çalışırsa, sahada öyle meyvelerini toplayacak. Saha dışında profesyonel olmaya devam ederse biz de ona destek vermeye hazırız. Muhakkak büyük bir çıkış yakalayacaktır.' ifadelerini kullandı.
Talisca'nın kendisini çok şaşırttığını belirten tecrübeli savunmacı, 'Çok kaliteli bir oyuncu. Bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Benfica'da oynadığı dönemde neden başarılı olamadığını bilemiyorum ama iyi ki Beşiktaş'ta oynuyor, bize yardım ediyor. Geleceği kendisine bağlı. Nasıl çalışırsa, sahada öyle meyvelerini toplayacak. Saha dışında profesyonel olmaya devam ederse biz de ona destek vermeye hazırız. Muhakkak büyük bir çıkış yakalayacaktır.' ifadelerini kullandı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
bjk advers Olur tabi Gomis takdiri her türlü hak eden bir profesyonel !
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Onur'un sağlık durumu belli oldu
Toplam 6
Yorum
acg Tez iyileş inişallah. Ama biraz yedek bekle. Formunu yakalamadan kaleye geçme. Öyle 20 metreden plaseleri yeme artık.
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Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
aynen yaw he he
Pepe'den Talisca'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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