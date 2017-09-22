Cenk'i bir kulüp daha izlemeye aldı

Tottenham ve Everton’ın istediği Cenk Tosun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman kulübü Bayern Münih’in Cenk Tosun için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Cenk Tosun paylaşılamıyor... Attığı gollerle bir anda Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken golcü futbolcuya İngiliz kulüpleri Tottenham ve Everton'ın ardından Alman kulüplerinden Bayern Münih'in de talip olduğu iddia edildi. Alman kulübünün bir süreden beri Cenk Tosun'u gözetim altına aldığı ve golcü futbolcunun her maçının scout ekipleri tarafından izlendiği ortaya çıktı. Porto ile oynanan maçta Cenk Tosun'un attığı mükemmel golün ardından Bayern Münih'in Cenk'i listenin başına aldığı öne sürüldü. Alman kulübünün devre arasında Beşiktaş'a teklif yapması bekleniyor.



EN AZ 20 MİLYON EURO

Almanya doğumlu olan Cenk Tosun'un Bayern Münih'ten gelecek bir teklife sıcak bakması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği ve golcü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarıya göre fiyatının daha da yükseleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor..