Cenk'i bir kulüp daha izlemeye aldı
Tottenham ve Everton’ın istediği Cenk Tosun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman kulübü Bayern Münih’in Cenk Tosun için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
EN AZ 20 MİLYON EURO
Almanya doğumlu olan Cenk Tosun'un Bayern Münih'ten gelecek bir teklife sıcak bakması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği ve golcü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarıya göre fiyatının daha da yükseleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor..
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:31
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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