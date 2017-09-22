 Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı

    Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı

    Siyah-beyazlı kulüp, derbi maç için Kadıköy'e bireysel olarak gitmemeleri konusunda taraftarlarına uyarıda bulundu.

    Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy'e gidiş konusunda taraftarlarını uyardı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarlardan, Ülker Stadı'na bireysel olarak gitmemeleri istendi.

    Kadıköy'e toplu halde otobüslerle gidileceği belirtilen açıklamada, "Taraftarlarımızın yarın saat 14.00 itibarıyla Vodafone Park kuzey bölümünde (Yeni açık) toplanması gerekmektedir. Bilet kontrolü yapıldıktan sonra saat 14.30 itibarıyla taraftarlarımız otobüslere alınmaya başlanacaktır." denildi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:49
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