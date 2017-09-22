Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı
Siyah-beyazlı kulüp, derbi maç için Kadıköy'e bireysel olarak gitmemeleri konusunda taraftarlarına uyarıda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy'e gidiş konusunda taraftarlarını uyardı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarlardan, Ülker Stadı'na bireysel olarak gitmemeleri istendi.
Kadıköy'e toplu halde otobüslerle gidileceği belirtilen açıklamada, "Taraftarlarımızın yarın saat 14.00 itibarıyla Vodafone Park kuzey bölümünde (Yeni açık) toplanması gerekmektedir. Bilet kontrolü yapıldıktan sonra saat 14.30 itibarıyla taraftarlarımız otobüslere alınmaya başlanacaktır." denildi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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Rezalet bir tayin
Toplam 28
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selim Taliscanın füzesiyle beraber hakemi de ağlara göndereceğiz merak etmeyin
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Rezalet bir tayin
Toplam 28
Yorum
GÖKHAN HERKES ÖNÜNE BAKSIN
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Futbolun efsaneleri derbiyi konuştu
Toplam 17
Yorum
Taraftar Hiç tartışmaya bile gerek yok. Saçma sapan tatsız tuzsuz bir maç olur. İki takımda kaybetmemeye oynar, ya 0-0 ya da 1-1 biter bu maç.
Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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