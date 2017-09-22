Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı aktarıldı.
Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:39
-
Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
bjk advers Olur tabi Gomis takdiri her türlü hak eden bir profesyonel !
-
Onur'un sağlık durumu belli oldu
Toplam 6
Yorum
acg Tez iyileş inişallah. Ama biraz yedek bekle. Formunu yakalamadan kaleye geçme. Öyle 20 metreden plaseleri yeme artık.
-
Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
aynen yaw he he
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.