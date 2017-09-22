 Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    , derbi hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

    , Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı aktarıldı.

    Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

    Siyah-beyazlıların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:39
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