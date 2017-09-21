Talisca'ya özel görev
Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca bu sezon henüz beklenen patlamayı yapamadı. Kasımpaşa ve Porto maçlarında birer gol atan sambacının hedefi ise F.Bahçe'ye derbisinde patlamak.
Teknik direktör Şenol Güneş özel olarak ilgilendiği Talisca'dan geçen sezon sık sık yaptığı slalomlarını yaparak kaleye gördüğü yerde şut atmasını istedi. Ayrıca Quaresma ile konuşan tecrübeli teknik adam, Portekizli oyuncudan kale etrafından yakalanacak serbest vuruşları da Talisca'ya bırakmasını istedi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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