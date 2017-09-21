Talisca'ya özel görev

Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca bu sezon henüz beklenen patlamayı yapamadı. Kasımpaşa ve Porto maçlarında birer gol atan sambacının hedefi ise F.Bahçe'ye derbisinde patlamak.

Teknik direktör Şenol Güneş özel olarak ilgilendiği Talisca'dan geçen sezon sık sık yaptığı slalomlarını yaparak kaleye gördüğü yerde şut atmasını istedi. Ayrıca Quaresma ile konuşan tecrübeli teknik adam, Portekizli oyuncudan kale etrafından yakalanacak serbest vuruşları da Talisca'ya bırakmasını istedi.