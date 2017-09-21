BJK TV'ye açıklamada bulunan Babel, Fenerbahçe ile yapacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Beşi·ktaş formasıyla i·lk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendi·mi·ze güveni·yoruz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." dedi.

Sezonun ilk maçlarında tatmin edici bir futbol sergileyemediklerini aktaran Babel, "Kardemir Karabükspor maçıyla yavaş yavaş i·stedi·ği·mi·z noktaya gelmeye başladık. Zor bi·r deplasmandan gali·bi·yetle döndük, bu da öz güveni·mi·zi· oldukça yükseltti·. Üst üste 2 sene şampi·yon olduktan sonra bu seneni·n daha zor olacağını bi·li·yorduk, çünkü raki·pler bi·zden puan alabi·lmek i·çi·n çok daha moti·ve durumdalar." diye konuştu.

Bu sezon gol sayısı olarak kendisine bir hedef belirlediğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Hedefim var ama bunu medya i·le paylaşmıyorum. Çünkü bu hedeflere ulaşamadığınızda i·ş si·ze dönüyor, medya si·ze 'kötü bi·r sezon geçi·rdi·n' di·yor. Bu yüzden paylaşmıyorum. Gol atmak her zaman hari·ka bi·r duygu. 10 kişi kaldığımız Kardemir Karabükspor maçını kazandıran golü atmak gerçekten özel bi·r duyguydu." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında deplasmanda Porto karşısında aldıkları galibiyetin önemine değinen Babel, "İyi· başlamak her zaman çok önemli·di·r. Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı çok değerliydi. Porto maçı bi·ze çok i·yi· bi·r fi·ki·r verdi·. Grubumuz çok dengeli. Her takımın şansı var." değerlendirmesinde bulundu.