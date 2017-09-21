Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiden iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.
BJK TV'ye açıklamada bulunan Babel, Fenerbahçe ile yapacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Beşi·ktaş formasıyla i·lk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendi·mi·ze güveni·yoruz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." dedi.
Sezonun ilk maçlarında tatmin edici bir futbol sergileyemediklerini aktaran Babel, "Kardemir Karabükspor maçıyla yavaş yavaş i·stedi·ği·mi·z noktaya gelmeye başladık. Zor bi·r deplasmandan gali·bi·yetle döndük, bu da öz güveni·mi·zi· oldukça yükseltti·. Üst üste 2 sene şampi·yon olduktan sonra bu seneni·n daha zor olacağını bi·li·yorduk, çünkü raki·pler bi·zden puan alabi·lmek i·çi·n çok daha moti·ve durumdalar." diye konuştu.
Bu sezon gol sayısı olarak kendisine bir hedef belirlediğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Hedefim var ama bunu medya i·le paylaşmıyorum. Çünkü bu hedeflere ulaşamadığınızda i·ş si·ze dönüyor, medya si·ze 'kötü bi·r sezon geçi·rdi·n' di·yor. Bu yüzden paylaşmıyorum. Gol atmak her zaman hari·ka bi·r duygu. 10 kişi kaldığımız Kardemir Karabükspor maçını kazandıran golü atmak gerçekten özel bi·r duyguydu." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında deplasmanda Porto karşısında aldıkları galibiyetin önemine değinen Babel, "İyi· başlamak her zaman çok önemli·di·r. Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı çok değerliydi. Porto maçı bi·ze çok i·yi· bi·r fi·ki·r verdi·. Grubumuz çok dengeli. Her takımın şansı var." değerlendirmesinde bulundu.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:16
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Toplam 10
Yorum
Atillas-BJK Leipzig kadrosunda olsun yeter
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
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Yorum
aygün Alex seni çok severim.Ama Aykut Kocaman'a karşı haksızsın.İlk defa ilk 11 oynatmadığında "Aykut Kocaman beni kıskanıyor" diye tweet atılmaz.
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Derbide kaleye o geçecek!
Toplam 55
Yorum
mehmet boyacı küpü değil bu bir o kaleci bir bu kaleci . kameniyi de de moralize edersiniz o zaman. formda olmayan adamı oynatma ötesi yok.
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