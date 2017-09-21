 Pepe’ye büyük onur – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Pepe’ye büyük onur

    Pepe’ye büyük onur

    FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 bini aşkın profesyonel futbolcu tarafından belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları arasında geçen sezon Real Madrid'de forma giyen Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe ve Arsenal'in Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil de yer aldı.

    Yılın 11'i, 23 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninde açıklanacak. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ile erkek ve kadın futbolunun en iyi teknik direktörleri de ilan edilecek.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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