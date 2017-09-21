Orman'dan derbi hakemi yorumu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçında bahis oynama şansı olsa Fair-Play’a oynayabileceğini söyledi.
"İnşallah etki altında kalmaz"
Bu hafta oynanacak derbiyi yönetecek Ali Palabıyık'ın geçen sene Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçını da yönettiğini hatırlatan Orman, "Geçen seneki maçta sıkıntı yaşadık. Tatsız bir maçtı. İnşallah bu maçta etki altında kalmaz. Allah ona hakem şansı versin. Bu sene bizim maçımızı yönetti. Gördüğü ne isi onu versin. Bazen yanlış da verebilir. Verdiği kararları maçın atmosferinden değil de gözleri ile vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.
"Ben cezanın bu maçtan sonra biteceğini düşünüyordum"
Derbiyi izlemeyecek olmasının özel bir nedeni olmadığını ifade eden Orman, "Cezalıydım, yeni bitti. Ben cezanın bu maçtan sonra biteceğini düşünüyordum. Bazen aradaki süreçleri saymıyorlar. O öyle değilmiş. Sezon başlangıcı ile aradaki süreç sayılmıyormuş. Ben onu milli takım arasında da sayılmıyor diye biliyordum. O yüzden katılmayacağım. Özel bir sebep yok. Fenerbahçe maçında birçok maça gittim. Birçok maç seyrettim. Fenerbahçe orada bizimle ilgilendi. Bu maçta öyle olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Orman ayrıca taraftarı geren şeyin basın ve yöneticiler olduğunu söyledi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:40
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Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
Yorum
RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
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Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
Toplam 61
Yorum
Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
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Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
Yorum
CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
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