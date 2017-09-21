Orman: Forma sana feda olsun!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önceki gün gazilerimizi ziyaret etti. Burada en fazla karşılaştığı soru F.Bahçe derbisi ile ilgili oldu. Orman gazilerimize takım adına söz vermeyi ihmal etti. Genç bir gazimizin, "Başkanım golü atan oyuncunun formasını bana verirseniz, dünyanın en mutlu insanı olurum" ricasına, "Sana feda olsun kardeşim" cevabını verdi.
Bu arada Türkiye'nin bahis sitesi Nesine.com, 2017-18 Süper Lig kapsamında Beşiktaş Futbol Takımı'na resmi bahis sponsoru oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu evsahipliğinde bugün saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni gerçekleştirilecek. Başkan Orman, derbiyle ilgili merak edilen sorularını da yanıtlayacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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