 Orman: Forma sana feda olsun! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Orman: Forma sana feda olsun!

    Orman: Forma sana feda olsun!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önceki gün gazilerimizi ziyaret etti. Burada en fazla karşılaştığı soru F.Bahçe derbisi ile ilgili oldu. Orman gazilerimize takım adına söz vermeyi ihmal etti. Genç bir gazimizin, "Başkanım golü atan oyuncunun formasını bana verirseniz, dünyanın en mutlu insanı olurum" ricasına, "Sana feda olsun kardeşim" cevabını verdi.

    Bu arada Türkiye'nin bahis sitesi Nesine.com, 2017-18 Süper Lig kapsamında Beşiktaş Futbol Takımı'na resmi bahis sponsoru oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu evsahipliğinde bugün saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni gerçekleştirilecek. Başkan Orman, derbiyle ilgili merak edilen sorularını da yanıtlayacak.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman: Forma sana feda olsun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.