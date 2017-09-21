 Leipzig hocası dert yandı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    hocası dert yandı

    Leipzig hocası dert yandı

    Beşiktaş'ın 'ndeki rakibi Redbull 'in Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, maç takviminden yakındı.

    Beşiktaş gruplarının ikinci haftasında Almanya ekibi Redbull 'i Vodafone Park'ta konuk edecek. G Grubu'nun lideri olan temsilcimizin Alman rakibi Leipzig'de teknik direktörlük görevini yürüten Ralph Hasanhüttl, sıkışık fikstürden dert yandı.

    Ralph Hasanhüttl, Beşiktaş maçı öncesi Alman basınına demeç verdi. Hasanhüttl, "Çılgın bir fikstüre sahibiz. Takım olarak bu bizim için yeni bir gelişme. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Bu ritme bir çözüm bulmalıyız" dedi.

    Son olarak Bundesliga'da Augsburg'a 1-0 mağlup olan Leipzig'in hocası, Beşiktaş mücadelesi önesi Frankfurt maçında rotasyon yapabileceğini sinyallerini verdi. Hasenhüttl, "Yapacağınız rotasyonun durumu alacağınız sonuca göre farklılık gösterir. Sezona başlarken bunun kolay olmayacağını biliyorduk ama planımızı yaptık. Bazen küçük, bazen de büyük değişiklikler yapabiliyoruz. Sezon boyu böyle sürecek" diye konuştu.

    Leipzig, Bundesliga'da cumartesi günü Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Salı günü ise Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Leipzig, gruptaki ilk maçta Monaco ile Almanya'da karşılaşmış sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:59
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