Leipzig hocası dert yandı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Redbull Leipzig'in Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, maç takviminden yakındı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında Almanya Bundesliga ekibi Redbull Leipzig'i Vodafone Park'ta konuk edecek. G Grubu'nun lideri olan temsilcimizin Alman rakibi Leipzig'de teknik direktörlük görevini yürüten Ralph Hasanhüttl, sıkışık fikstürden dert yandı.
Ralph Hasanhüttl, Beşiktaş maçı öncesi Alman basınına demeç verdi. Hasanhüttl, "Çılgın bir fikstüre sahibiz. Takım olarak bu bizim için yeni bir gelişme. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Bu ritme bir çözüm bulmalıyız" dedi.
Son olarak Bundesliga'da Augsburg'a 1-0 mağlup olan Leipzig'in hocası, Beşiktaş mücadelesi önesi Frankfurt maçında rotasyon yapabileceğini sinyallerini verdi. Hasenhüttl, "Yapacağınız rotasyonun durumu alacağınız sonuca göre farklılık gösterir. Sezona başlarken bunun kolay olmayacağını biliyorduk ama planımızı yaptık. Bazen küçük, bazen de büyük değişiklikler yapabiliyoruz. Sezon boyu böyle sürecek" diye konuştu.
Leipzig, Bundesliga'da cumartesi günü Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Salı günü ise Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Leipzig, gruptaki ilk maçta Monaco ile Almanya'da karşılaşmış sahadan 1 puanla ayrılmıştı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:59
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Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
Yorum
RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
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Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
Toplam 61
Yorum
Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
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Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
Yorum
CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
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