Güneş’in şansı tutmuyor
23 Eylül'de deplasmanda F.Bahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde sarı- lacivertlilere karşı deplasmanda oynadığı 19 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbol adamı, 29 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 6 ayrı takımla Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında 14 yenilgi ve 5 beraberlik gördü. Şenol Güneş yönetimindeki takımlar, son 7 maçta Kadıköy'de gol atamadı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:36
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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