 Güneş’in şansı tutmuyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Güneş’in şansı tutmuyor

    Güneş’in şansı tutmuyor

    23 Eylül'de deplasmanda F.Bahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde sarı- lacivertlilere karşı deplasmanda oynadığı 19 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbol adamı, 29 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 6 ayrı takımla Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında 14 yenilgi ve 5 beraberlik gördü. Şenol Güneş yönetimindeki takımlar, son 7 maçta Kadıköy'de gol atamadı.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:36
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