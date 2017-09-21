Fener'e Porto taktiği

Ligde ligde şampiyonluk adaylarının en başında gösterilen Beşiktaş, gözünü cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye çevirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Kadıköy'deki Fenerbahçe şanssızlığını yenmek için kolları sıvadı. Güneş'in Porto ile deplasmanda oynanan maçtaki taktiği bire bir uygulayacağı öğrenildi.

Hafta başından beri Fenerbahçe ile yatıp, Fenerbahçe ile kalkan Şenol Güneş bu maçta yine hücum futbolu oynatacak. Kadıköy'deki atmosfere rağmen Siyah-Beyazlılar cesur bir futbol anlayışı benimseyecek.

Takım asla geri çekilmeyecek

Beşiktaş tıpkı Vodafone Park'ta oynuyormuş gibi hücum futbolu oynayacak. Buna göre Fenerbahçe önde karşılanacak. Sarı-Lacivertli takımın baskısına anında karşılık verilecek ve takım geri çekilmeyecek.

Talisca Cenk'e yakın olacak

Forvette Cenk'in hemen yanında Talisca olacak. Babel ve Quaresma sürekli kanat değiştirerek rakibi şaşırtacak. Oğuzhan Özyakup da zaman zaman sürpriz koşularla hücuma destek verecek.

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