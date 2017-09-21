Fener'e Porto taktiği
Şenol Güneş, Porto maçında uyguladığı sistemi bire bir uyg-u layacak. Buna göre F.Bahçe önde karşılanacak. Siyah-Beyaz-lı lar sanki Vodafone Park’taymış gibi cesur bir futbol ortaya koaycak
Ligde ligde şampiyonluk adaylarının en başında gösterilen Beşiktaş, gözünü cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye çevirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Kadıköy'deki Fenerbahçe şanssızlığını yenmek için kolları sıvadı. Güneş'in Porto ile deplasmanda oynanan maçtaki taktiği bire bir uygulayacağı öğrenildi.
Hafta başından beri Fenerbahçe ile yatıp, Fenerbahçe ile kalkan Şenol Güneş bu maçta yine hücum futbolu oynatacak. Kadıköy'deki atmosfere rağmen Siyah-Beyazlılar cesur bir futbol anlayışı benimseyecek.
Takım asla geri çekilmeyecek
Beşiktaş tıpkı Vodafone Park'ta oynuyormuş gibi hücum futbolu oynayacak. Buna göre Fenerbahçe önde karşılanacak. Sarı-Lacivertli takımın baskısına anında karşılık verilecek ve takım geri çekilmeyecek.
Talisca Cenk'e yakın olacak
Forvette Cenk'in hemen yanında Talisca olacak. Babel ve Quaresma sürekli kanat değiştirerek rakibi şaşırtacak. Oğuzhan Özyakup da zaman zaman sürpriz koşularla hücuma destek verecek.
TAKVİM
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:42
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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