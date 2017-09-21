Everton ocak’ta geliyor
Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun'un taliplileri her geçen gün artıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, sadece Wayne Rooney'nin gol atabildiği Everton'ın Ocak ayında Cenk Tosun için İstanbul'a geleceğini yazdı.
Romelu Lukaku'nun ayrılmasından sonra Everton'ın golcü ihtiyacının doğduğu 20 milyon sterlin'in altında alınabilecek en iyi forvetin ise Cenk olduğu belirtildi. Aynı gazete birkaç gün önce de Tottenham'ın Cenk için özel bir gözlemcisini görevlendirdiğini ve 20 milyon euro'yu gözden çıkardığını ifade etmişti.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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