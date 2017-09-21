Everton ocak’ta geliyor

Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun'un taliplileri her geçen gün artıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, sadece Wayne Rooney'nin gol atabildiği Everton'ın Ocak ayında Cenk Tosun için İstanbul'a geleceğini yazdı.

Romelu Lukaku'nun ayrılmasından sonra Everton'ın golcü ihtiyacının doğduğu 20 milyon sterlin'in altında alınabilecek en iyi forvetin ise Cenk olduğu belirtildi. Aynı gazete birkaç gün önce de Tottenham'ın Cenk için özel bir gözlemcisini görevlendirdiğini ve 20 milyon euro'yu gözden çıkardığını ifade etmişti.