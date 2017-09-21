Dev final Vodafone Park’ta!

UEFA'dan Beşiktaş camiasını sevindirecek bir haber çıktı... 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, 2019'da ise dünyanın gözünü üzerine çekecek. UEFA Yönetim Kurulu'nun Nyon'da yaptığı toplantıda 2019 UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Park'ta oynanması kararlaştırıldı.

Hem siyah-beyazlı camia hem de Türk futbolu açısından önem arz eden bu kararla birlikte 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından Türkiye, UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek.

YENİ STAT BUNU HAK EDİYOR

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Vodafone Park'ın bu ev sahipliğini hak ettiğini söyledi. Torunoğulları, "Çok güzel bir haber, yeni stat bunu hak ediyor. Güzel bir ödül oldu. Vodafone Park dünyanın en güzel lokasyonunda bulunuyor. Burayı sadece stat olarak düşünmemeliyiz, orası bir abide" diye konuştu. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da şu ifadeleri kullandı: "Kulübe gelecek maddi geliri bilmiyorum ama ülkemize ve Beşiktaş'ın marka değerine büyük katkı sağlayacaktır."