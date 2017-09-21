Derbiyi Ali Palabıyık yünetecek
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
Diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:
22 EYLÜL CUMA
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor / Alper Ulusoy
23 EYLÜL CUMARTESİ
14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor / Özgür Yankaya
16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir / Cüneyt Çakır
24 EYLÜL PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat
14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe / Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Ümit Öztürk
19.30 Bursaspor - Galatasaray / Fırat Aydınus
25 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor / Mete Kalkavan
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:43
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Ali Palabıyık'ın 3. derbisi
Toplam 2
Yorum
kartal tam bir bjk düşmanı
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Derbiyi Ali Palabıyık yünetecek
Toplam 20
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu!. Ali hakemliği öğrendi fb bjk onunla kaybetmez oldu. Ah ali bi de aynı maçta 2sini birden kazandırsa
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Fatih Terim'e sürpriz teklif
Toplam 3
Yorum
GÖZ IRAK,KATAR,MALZYA,BANGLADEŞ VB,TAKIMLARI ANCAK ÇSALIŞTIRIR,BAKMAYIN BİZİM MİLYON EUROLAR ÖDEDİĞİMİZE,ONLARI BİLE GERİLETİR.
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