Derbiyi Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
Diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:
22 EYLÜL CUMA
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor / Alper Ulusoy
23 EYLÜL CUMARTESİ
14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor / Özgür Yankaya
16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir / Cüneyt Çakır
24 EYLÜL PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat
14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe / Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Ümit Öztürk
19.30 Bursaspor - Galatasaray / Fırat Aydınus
25 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor / Mete Kalkavan
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
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Türk futboluna sabotaj!
Toplam 8
Yorum
washak geleceği Yılmaz Vural gibi olur bu Sergenin.. Tüm Türkiyeyi dolaşır..
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Toplam 1
Yorum
Bence Senol Hoca Bence Necip oynatmasi Lazim Medel Stoper Olarak daha Faydali Tosic Hic Oynamasin bence
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Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı
Toplam 3
Yorum
Hala Madrid O bişey yapamıyacak dediğiniz Real yine şampiyonlar ligini alır.Şunu anlayın artık dünya da Real Madridin rakibi yok Real ve diğerleri
Derbiyi Ali Palabıyık yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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