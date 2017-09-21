 Derbiyi Ali Palabıyık yönetecek – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Derbiyi yönetecek

    Derbiyi Ali Palabıyık yönetecek

    Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbisini hakem yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

    23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

    Diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:

    22 EYLÜL CUMA

    20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor / Alper Ulusoy

    23 EYLÜL CUMARTESİ

    14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor / Özgür Yankaya

    16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir / Cüneyt Çakır

    24 EYLÜL PAZAR

    14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat

    14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe / Halis Özkahya

    16.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Ümit Öztürk

    19.30 Bursaspor - Galatasaray / Fırat Aydınus

    25 EYLÜL PAZARTESİ

    20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor / Mete Kalkavan

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:48
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