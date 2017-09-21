Derbiye 40 otobüs

Vodafone Stadı'ndan gidecek. Karşılaşmaya gidecek olan 2 bin 100 taraftar için 40 otobüs hazırlanacak. Maç öncesinde saat 15.00'te stat önünde toplanan taraftarlar, biletleri kontrol edildikten sonra saat 16.00'da Kadıköy'e hareket edecek.

Beşiktaş taraftarı için polis geniş güvenlik önlemleri alacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği derbiye giden Beşiktaş taraftarlarının, karşılaşma sonrası yine aynı şekilde dönecek.