 Derbiye 40 otobüs – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbiye 40 otobüs

    Derbiye 40 otobüs

    Vodafone Stadı'ndan gidecek. Karşılaşmaya gidecek olan 2 bin 100 taraftar için 40 otobüs hazırlanacak. Maç öncesinde saat 15.00'te stat önünde toplanan taraftarlar, biletleri kontrol edildikten sonra saat 16.00'da Kadıköy'e hareket edecek.

    Beşiktaş taraftarı için polis geniş güvenlik önlemleri alacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği derbiye giden Beşiktaş taraftarlarının, karşılaşma sonrası yine aynı şekilde dönecek.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbiye 40 otobüs haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.