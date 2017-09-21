Derbiye 40 otobüs
Vodafone Stadı'ndan gidecek. Karşılaşmaya gidecek olan 2 bin 100 taraftar için 40 otobüs hazırlanacak. Maç öncesinde saat 15.00'te stat önünde toplanan taraftarlar, biletleri kontrol edildikten sonra saat 16.00'da Kadıköy'e hareket edecek.
Beşiktaş taraftarı için polis geniş güvenlik önlemleri alacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği derbiye giden Beşiktaş taraftarlarının, karşılaşma sonrası yine aynı şekilde dönecek.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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