Derbinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:

22 EYLÜL CUMA

20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor / Alper Ulusoy

23 EYLÜL CUMARTESİ

14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor / Özgür Yankaya

16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir / Cüneyt Çakır

24 EYLÜL PAZAR

14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat

14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe / Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Ümit Öztürk

19.30 Bursaspor - Galatasaray / Fırat Aydınus

25 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor / Mete Kalkavan