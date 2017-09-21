 Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!

    Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!

    Beşiktaş'ta Adriano sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

    Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bek mevkinde forma giyen Adriano'dan derbi öncesi kötü haber geldi. Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Necip'e bırakan Adriano'nun sol arka adalesinde çekme tespit edilmişti. Gelen son bilgiler doğrultusunda kulüp doktorlarının derbiye yetiştirmeye çalıştığı Adriano'nun Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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