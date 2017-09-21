Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Beşiktaş'ta Adriano sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:12
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Türk futboluna sabotaj!
Toplam 8
Yorum
washak geleceği Yılmaz Vural gibi olur bu Sergenin.. Tüm Türkiyeyi dolaşır..
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Toplam 1
Yorum
Bence Senol Hoca Bence Necip oynatmasi Lazim Medel Stoper Olarak daha Faydali Tosic Hic Oynamasin bence
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Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı
Toplam 3
Yorum
Hala Madrid O bişey yapamıyacak dediğiniz Real yine şampiyonlar ligini alır.Şunu anlayın artık dünya da Real Madridin rakibi yok Real ve diğerleri
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