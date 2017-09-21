Cumartesi gecesi ateşi
Sezona fırtına gibi giren, ligde ve Avrupa’da aldığı sonuçlarla şampiyonluğun en büyük favorilerinden olduğunu kanıtlayan Şenol Güneş’in talebeleri, Kadıköy’deki derbide ezeli rakibini mağlup ederek, kazanamama şanssızlığını da kırmayı hedefliyor
Beşiktaş'ta tüm gözler cumartesi günü Ülker Stadında oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi.. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu yıkan, ardından Süper Kupa'da mağlup olduğu Konya'dan Süper Lig'de rövanşını alan siyah-beyazlılar; şimdi de uzun süredir deplasmanda mağlup edemediği ezeli rakibi devirmenin planını yapıyor. Son iki sezonun şampiyonu Kara Kartal'ın bu sezon da sürdürdüğü başarılı performansın baş mimarı hiç şüphe yok ki teknik direktör Şenol Güneş..
Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası Güneş, derbi öncesinde tüm takımdan özverili olmalarını istedi. Konyaspor galibiyetinin ardından soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Şenol Güneş, bu galibiyeti hemen unutup derbiyi düşünmeye başlamalarını istemişti. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir form grafiği yakalayan siyah-beyazlılarda tek hedef, zorlu Kadıköy deplasmanından da 3 puanla dönebilmek. Bu arada takımının istediği gibi yavaş yavaş forma girmesi Şenol Güneş'i de keyiflendirdi.
Sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün iyileşmesiyle Beşiktaş, F.Bahçe derbisine bu sezon ilk kez ideal kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların geçen sezon yoğun tepki verdiği Gönül'ün hafta başından beri kendisini iyi hissettiği ve sahada olmak istediğini Güneş'le paylaştığı bildirildi. Önemli bir sakatlığı olmayan ve derbiye yetişecek olan Adriano'nun dışında, Güneş'in Gökhan Gönül'ü sahaya sürme ihtimali yükseldi.
Sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçını tribünden takip eden Oğuzhan takımla çalışmalara başladı. Cezalı Tosic'in yerine ilk kez 11'de sahaya çıkan ve Konya maçında sergilediği performansla alkış alan yeni transfer Medel de; Sırp stoperin yerine Pepe'nin yanında forma giyecek. Kartal'da solda Caner, orta sahada ise Oğuzhan ile Atiba'nın formaları garanti. Necip ve Tolgay ise forma giymeye hazır. Lens, Q7 ve Babel'in ardında, Negredo da Cenk'in arkasında iş başı yapmaya hazır.?
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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