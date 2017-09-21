Cenk siftah yapmak istiyor

Süper Lig kariyerine 2010-11 sezonunda G.Antep formasıyla başlayan Cenk, Beşiktaş dönemi dahil olmak üzere 8 sezonda ligde mücadele eden ekiplerden sadece F.Bahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi. Siyah-beyazlı futbolcu, ligin yeni takımlarından Yeni Malatya ve Göztepe hariç ligde bu sezon mücadele eden diğer 14 takıma gol atma başarısı gösterdi.

8 SEZON 11 MAÇ

Cenk G.Antep ve Beşiktaş takımlarında 8 sezonda Süper Lig'de F.Bahçe karşısında 11 kez forma giydi. 679 dakika süre alan siyah-beyazlı futbolcu, fileleri havalandırmayı başaramadı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile yaptığı karşılaşmada güzel bir gole imza atan Cenk, ligdeki Konyaspor müsabakasında da fileleri havalandırmayı başardı. Cenk Tosun, Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında F.Bahçe ile yapacağı derbi maçta da fileleri havalandırarak hem serisini sürdürmeye çalışacak hem de sarı-lacivertli ekip karşısındaki şanssızlığını kırmayı hedefleyecek.