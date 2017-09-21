Beşiktaş Spor Okulları'nın başına Fenerbahçeli bir ismin getirilmesi camiada büyük tepkiyle karşılandı.



Bu değişiklik sonrasında velilerin, taraftarların ve teknik ekipte görev alanların Beşiktaş camiasından bu göreve bir kişinin getirilmemesine tepki gösterdiği kaydedildi. Tuğba Başer'in deneyiminin olmaması da eleştirilen konuların başında geliyor.



Bundan önce de Galatasaraylı olduğu bilinmesine rağmen altyapı koordinatörlüğüne Emrah Bayraktar getirilmiş, dört yıl boyunca altyapıdan A takıma bir oyuncu dahi yükselememişti. Bayraktar'ın ve ekibinin ülkenin her köşesinden büyük paralara çok yetenekli iddiasıyla transfer ettirdiği futbolculardan da Beşiktaş faydalanamamış, camianın gösterdiği tepki üzerine görevine son verilmişti.



Emrah Bayraktar şu an yine Galatasaray'da görev yapıyor. Beşiktaş alt yapısındaki bazı veliler Tuğba Başer'in de yeniden Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.