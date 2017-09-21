Babel'den derbi yorumu
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Siyah Beyazlı takımın gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.
İşte o açıklamalar
"Hazırlık döneminden itibaren yavaş yavaş ritmimizi yakaladık. Sezonun ilk 2-3 maçında tatmin edici bir oyun oynamamıştık. Karabük maçıyla yavaş yavaş istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Karabük galibiyeti özgüvenimizi oldukça yükseltti.
Üst üste 2 sene şampiyon olduktan sonra bu senenin daha zor olacağını biliyorduk, çünkü rakipler bizden puan alabilmek için çok daha motive durumdalar.
Gol atmak her zaman harika bir duygu. Karabük deplasmanı zaten zor bir deplasman, üstüne 10 kişi kaldık, maçı kazandıran golü atmak gerçekten özel bir duyguydu.
Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı bizim için çok önemliydi. Porto maçı bize çok iyi bir fikir verdi. Gruplarda denge açısından en dengeli grup bence bizim grup. Her takımın şansı var, birinci de sonuncu da bitirebilir her takım.
Avrupa kupalarında zihinsel hazırlık çok önemli. Özellikle grup aşamasını geçip eleme turlarına kaldığımız zaman taktiksel olarak çok akıllı olmanız gerekiyor.
Fenerbahçe maçında geçen sezonki gibi çok sıkı bir maç bekliyorum. Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendimize güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. İnanıyorum ki oradan iyi bir sonuçla döneceğiz.
Come to beşiktaş videosu tanıtım anlamında çok güzel oldu ve iyi bir fikirdi. Taraftarlarımızın yaptığı her pankart çok değerli. Büyük emek ortaya koyuyorlar. Destek olmak anlamında çok büyük gayretleri var. Hangi pankart olursa olsun önemli ve değerlidir."
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:15
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Toplam 10
Yorum
Atillas-BJK Leipzig kadrosunda olsun yeter
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 27
Yorum
aygün Alex seni çok severim.Ama Aykut Kocaman'a karşı haksızsın.İlk defa ilk 11 oynatmadığında "Aykut Kocaman beni kıskanıyor" diye tweet atılmaz.
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Derbide kaleye o geçecek!
Toplam 55
Yorum
mehmet boyacı küpü değil bu bir o kaleci bir bu kaleci . kameniyi de de moralize edersiniz o zaman. formda olmayan adamı oynatma ötesi yok.
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