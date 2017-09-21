 Babel'den derbi yorumu – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Babel'den derbi yorumu

    Babel'den derbi yorumu

    'ın yıldızı , Siyah Beyazlı takımın gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

    'ın Hollandalı oyuncusu , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    İşte o açıklamalar

    "Hazırlık döneminden itibaren yavaş yavaş ritmimizi yakaladık. Sezonun ilk 2-3 maçında tatmin edici bir oyun oynamamıştık. Karabük maçıyla yavaş yavaş istediğimiz noktaya gelmeye başladık. Karabük galibiyeti özgüvenimizi oldukça yükseltti.

    Üst üste 2 sene şampiyon olduktan sonra bu senenin daha zor olacağını biliyorduk, çünkü rakipler bizden puan alabilmek için çok daha motive durumdalar.

    Gol atmak her zaman harika bir duygu. Karabük deplasmanı zaten zor bir deplasman, üstüne 10 kişi kaldık, maçı kazandıran golü atmak gerçekten özel bir duyguydu.

    Nerede olduğumuzu görme açısından Porto maçı bizim için çok önemliydi. Porto maçı bize çok iyi bir fikir verdi. Gruplarda denge açısından en dengeli grup bence bizim grup. Her takımın şansı var, birinci de sonuncu da bitirebilir her takım.

    Avrupa kupalarında zihinsel hazırlık çok önemli. Özellikle grup aşamasını geçip eleme turlarına kaldığımız zaman taktiksel olarak çok akıllı olmanız gerekiyor.

    maçında geçen sezonki gibi çok sıkı bir maç bekliyorum. Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendimize güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. İnanıyorum ki oradan iyi bir sonuçla döneceğiz.

    Come to beşiktaş videosu tanıtım anlamında çok güzel oldu ve iyi bir fikirdi. Taraftarlarımızın yaptığı her pankart çok değerli. Büyük emek ortaya koyuyorlar. Destek olmak anlamında çok büyük gayretleri var. Hangi pankart olursa olsun önemli ve değerlidir."
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:15
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