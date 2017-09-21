Adriano yok, o isim sahada olacak

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yle karşılaşacak Beşiktaş'ta sağ bek sıkıntısı yaşanıyor!

Sezon başında Andreas Beck'i Stuttgart'a satan ve Gökhan Gönül'ün de sakatlığından dolayı forma giyemediği maçlarda sağ bek mevkinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılara Adriano'dan da kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan ve yerini Necip'e bırakan Adriano'nun Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

NECİP BEKLENENİ VEREMEDİ, GÖKHAN İLK 11'E DÖNÜYOR

Atiker Konyaspor maçında Adriano'nun yerine giren Necip'ten de istediği verimi alamayan Beşiktaş'ın derbide ise tek seçeneği kaldı. Sağ kaval kemiğinden ameliyat olan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün 23 Eylül Cumartesi günü ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.