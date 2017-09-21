Adriano yok, o isim sahada olacak
Beşiktaş'ta sağ bek mevkinin asıl sahibi Gökhan Gönül, Fenerbahçe maçında sahada olacak...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yle karşılaşacak Beşiktaş'ta sağ bek sıkıntısı yaşanıyor!
Sezon başında Andreas Beck'i Stuttgart'a satan ve Gökhan Gönül'ün de sakatlığından dolayı forma giyemediği maçlarda sağ bek mevkinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılara Adriano'dan da kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan ve yerini Necip'e bırakan Adriano'nun Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
NECİP BEKLENENİ VEREMEDİ, GÖKHAN İLK 11'E DÖNÜYOR
Atiker Konyaspor maçında Adriano'nun yerine giren Necip'ten de istediği verimi alamayan Beşiktaş'ın derbide ise tek seçeneği kaldı. Sağ kaval kemiğinden ameliyat olan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün 23 Eylül Cumartesi günü ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:21
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Türk futboluna sabotaj!
Toplam 8
Yorum
washak geleceği Yılmaz Vural gibi olur bu Sergenin.. Tüm Türkiyeyi dolaşır..
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta şok gelişme!
Toplam 1
Yorum
Bence Senol Hoca Bence Necip oynatmasi Lazim Medel Stoper Olarak daha Faydali Tosic Hic Oynamasin bence
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Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı
Toplam 3
Yorum
Hala Madrid O bişey yapamıyacak dediğiniz Real yine şampiyonlar ligini alır.Şunu anlayın artık dünya da Real Madridin rakibi yok Real ve diğerleri
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