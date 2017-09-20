 Yıldızlar parlıyor Kartal uçuyor – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Yıldızlar parlıyor Kartal uçuyor

    Yıldızlar parlıyor Kartal uçuyor

    Sadece Süper Lig’de değil, Avrupa arenasında da rakiplerin korkulu rüyası olan Beşiktaş’ın yıldızları, performanslarıyla bu sezon da Kara Kartal’ı zirve yarışında üst sıralara taşıyor

    Beşiktaş durmuyor, Kara Kartallar tutulmuyor.. Son iki sezonun şampiyonu siyah-beyazlı ekip, bu sezon da yüksekten uçmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye değil, Avrupa arenasına da hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, tüm cephelerde bu sezon da zirveyi hedeflediğini açıkça ortayla koyuyor. Taraflıtarafsız spor kamuoyunun tamamına yakını Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbola övgüler yağdırırken, özellikle bazı futbolcular ön plana çıkmaya başardı. Süper Lig'de 4 galibiyet 1 beraberlik ile son 13 yılın da en iyi başlangıcını yapan siyah-beyazlılarda ilk beş haftanın öne çıkan isimleri , Pepe, Caner, Atiba, Quaresma ve Babel oldu.

    NEGREDO'YU HAPSETTİ
    Son günlerin en formda ismi tartışmasız Cenk Tosun.. Alvaro Negredo gibi bir İspanyol devini yedek kulübesine gönderen Cenk, bu sezonun en flaş isimlerinden birisi oldu. Cyrstal Palace'ın bonservisini 24 aya bölerek almak istediği için son gün Beşiktaş'ta kalan Cenk; A Milli Takım ile Hırvatistan'a, Beşiktaş ile Porto'ya ve Konyaspor'a attığı gollerdeki usta işi vuruşlarla bu sene sınıf atlamaya başladığını kanıtladı. Her sezon takıma katılan yabancı golcülerin yedeği konumuna düşen Cenk, geçen sezon Aboubakar ile değişmeli oynadığı santrafor mevkiini bu sezon resmen parselledi ve Negredo'ya pek fazla forma şansı tanımadı.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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