Yıldızlar parlıyor Kartal uçuyor
Sadece Süper Lig’de değil, Avrupa arenasında da rakiplerin korkulu rüyası olan Beşiktaş’ın yıldızları, performanslarıyla bu sezon da Kara Kartal’ı zirve yarışında üst sıralara taşıyor
NEGREDO'YU HAPSETTİ
Son günlerin en formda ismi tartışmasız Cenk Tosun.. Alvaro Negredo gibi bir İspanyol devini yedek kulübesine gönderen Cenk, bu sezonun en flaş isimlerinden birisi oldu. Cyrstal Palace'ın bonservisini 24 aya bölerek almak istediği için son gün Beşiktaş'ta kalan Cenk; A Milli Takım ile Hırvatistan'a, Beşiktaş ile Porto'ya ve Konyaspor'a attığı gollerdeki usta işi vuruşlarla bu sene sınıf atlamaya başladığını kanıtladı. Her sezon takıma katılan yabancı golcülerin yedeği konumuna düşen Cenk, geçen sezon Aboubakar ile değişmeli oynadığı santrafor mevkiini bu sezon resmen parselledi ve Negredo'ya pek fazla forma şansı tanımadı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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