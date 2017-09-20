Yeni transfer Caner
Geçen sezon bir kaç maç oynadıktan sonra talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Caner, adeta siyah-beyazlıların yeni transferlerinden biri oldu.
Büyüklerin bekleri bir Caner etmedi
Siyah-beyazlıların milli yıldızı Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla bu sezon geride kalan 7 maçta 5 asist yaparken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sol beklerinden daha fazla gole katkı yaptı. F. Bahçe'den İsmail Köybaşı ile G.Saray'dan Linnes 2'şer, Trabzonspor'dan ise Mas da 1 asist yaparken, Hasan Ali ile Latovlevici'den herhangi bir katı gelmedi. Caner'in asistlerinin 3'ü Cenk'in golüyle sonuçlandı. Milli takımın sol beki ayrıca 3 kilit pası yaptı, 3 de isabetli şut attı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
Yeni transfer Caner haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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