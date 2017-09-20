Vodafone Park aday gösterildi!
UEFA, bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Buna göre İstanbul, Vodafone Park Stadı ile UEFA'nın hem Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa organizasyonuna aday oldu.
Beşiktaş için tarihi gün geldi çattı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlardan birisinin Vodafone Park'ta oynanması için 6 Haziran 2017'de teklif dosyasını göndererek başvuru yapmıştı.
UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında 21 Eylül'de finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek ve bu statları açıklayacak.
Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler:
İstanbul
Bakü
Sevilla
Süper Kupa'ya aday olan şehirler:
Tiran
Toulouse
Haifa
Astana
Belfast
Gdansk
İstanbul
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Planı tutmadı
Toplam 1
Yorum
z4554 iyi başlamıştı, keyif aldık ama kısa sürdü, tüm sezon olsaydı unutmayacaktık, gittiği yerlerde lojistik tamdı, o magazine saplandı.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 21
Yorum
Trabzonlu BU ersun yanat anormal castilio Yu niye sokmu oyuna Adam yatara gibi
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 4
Yorum
besiktasa bes kimse merak etmesin besiktasa bes atacak, fb takimi bu kabiliyete sahip sadece uyuma ihtiyac var taktik de sorun yok
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