Vodafone Park aday gösterildi!

Beşiktaş için tarihi gün geldi çattı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlardan birisinin Vodafone Park'ta oynanması için 6 Haziran 2017'de teklif dosyasını göndererek başvuru yapmıştı.



UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında 21 Eylül'de finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek ve bu statları açıklayacak.



Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler:



İstanbul

Bakü

Sevilla



Süper Kupa'ya aday olan şehirler:



Tiran

Toulouse

Haifa

Astana

Belfast

Gdansk

İstanbul