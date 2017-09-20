Transferin gözde ismi olabilir!

Cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'yle karşılaşacak, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş'ta herkes Cenk Tosun'u konuşuyor ama bu başarının arkasında bir isim daha var...

A Milli Takım'da ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla İngiliz ekiplerinin iştahını kabartan Cenk Tosun, şu an için Babel'i gölgelemiş durumda. Fakat Hollandalı oyuncu ve Beşiktaş için her şey değişebilir...

EN SON 2011'DE OYNADI

2017-2018 sezonunda gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez isimleri arasına giren, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 gol, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Porto maçında da 1 gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nın da dikkatinden kaçmadı. En son Almanya ile Hollanda arasında 15 Kasım 2011'de oynanan hazırlık maçında 'Portakallar'ın formasını giyen golcü oyuncu, 6 yıl aradan sonra Advocaat tarafından milli takım aday kadrosuna çağırıldı. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç'le oyananacak karşılaşmanın aday kadrosuna çağırılan Babel, burada da Beşiktaş'ta gösterdiği başarıyı tekrarlarsa transfer sezonunun gözde oyuncuları arasına girebilir...



