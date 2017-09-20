Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
İngiliz ekibi Crystal Palace’in 12 milyon euro önerdiği ancak son dakikada kalan Cenk Tosun için şimdi de Tottenham 20 milyon euro’luk bütçe ayırdı
DAİLY MAİL YAZDI!
İddialar yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 17.5 milyon sterlini (20 milyon euro) gözden çıkardığı yönünde. Daily Mail gazetesinde yer alan haberde yaz transfer döneminin son günlerinde Cristal Palace'tan teklif geldiği ancak Beşiktaş ödeme planını kabul etmeyince transferin gerçekleşmediği vurgulandı. Newcastle United da Milli futbolcuyla ilgilenmişti.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
-
Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
-
Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
-
Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
Tosun Paşa’ya 20 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.