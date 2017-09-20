 Tosun Paşa’ya 20 milyon euro – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tosun Paşa’ya 20 milyon euro

    Tosun Paşa’ya 20 milyon euro

    İngiliz ekibi Crystal Palace’in 12 milyon euro önerdiği ancak son dakikada kalan için şimdi de Tottenham 20 milyon euro’luk bütçe ayırdı

    Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği yüksek performansını Porto ve Konya maçlarında da sürdürürken; bir İngiliz devinin daha dikkatini çekti. Ada basınında yer alan haberlere göre Tottenham kulübü Pochettino'nun talebi üzerine için gözlemci görevlendirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun Porto maçındaki performansından etkilenen Arjantinli teknik direktörün direktifi üzerine harekete geçildi.

    DAİLY MAİL YAZDI!
    İddialar yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 17.5 milyon sterlini (20 milyon euro) gözden çıkardığı yönünde. Daily Mail gazetesinde yer alan haberde yaz transfer döneminin son günlerinde Cristal Palace'tan teklif geldiği ancak Beşiktaş ödeme planını kabul etmeyince transferin gerçekleşmediği vurgulandı. Newcastle United da Milli futbolcuyla ilgilenmişti.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosun Paşa’ya 20 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.