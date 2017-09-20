Tolgay: ''Şanssızlığımızı kıracağız!''
Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli ismi Tolgay Arslan, Fenerbahçe derbisi için çarpıcı sözler kullandı. Tolgay, "Derbiye iyi hazırlanacağız, inşallah iyi sonuç alacağız. Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene kırarız onu" dedi. Genç oyuncu Leipzig maçıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Şu anda o maçı düşünmek yanlış. Çok önemli derbimiz var. Ama kısa özetlemek gerekirse; çok güçlü, koşan ve sistemli bir takım."
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:08
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Revizyon kapıda
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Yorum
baksoy Yanal KUÇKA ' nın formsuzluğunu görememiştir de seyircilerin tepkisi üzerine böyle bir karar almıştır
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Sneijder formayı unuttu
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Yorum
kaya vay be vesley burda yaptığın gibi orda da tavır alsaydın.
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Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor
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seko eğer olursa çok doğru bir hoca seçimi olur
Tolgay: ''Şanssızlığımızı kıracağız!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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