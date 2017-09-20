Talisca baba oluyor
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:35
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Son söz TFF'nin
Toplam 9
Yorum
dasdas1907 bunun yapılması doğru olmaz...Diğer takımlara haksızlık olur ama kabul edilmesi türk futbolu açısından gelişme sağlar
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Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
Toplam 8
Yorum
Bilal Pamuk Haklısın Cenk 150 Milyon Euro o bile azdır sizi gidi tinerciler sizi
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Derbinin çilingiri Janssen
Toplam 18
Yorum
:D sanki porto dediğin de avrupanın en güçlü takımı avrupanın köy takımı güçlü takımlar yarı finalde belli olur oraya kadar isteyen gider zaten
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