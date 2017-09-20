 Talisca baba oluyor – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Talisca baba oluyor

    Talisca baba oluyor
    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, erkek babası oluyor. Daha önceden bir kızı olan yıldız futbolcu dün sosyal medyadan bir oğlu olacağının haberini sevenleriyle paylaştı. Siyah-beyazlıların yanı sıra Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao da Talisca'nın bu paylaşımını beğenerek, vatandaşını kutladı.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:35
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