Talisca baba oluyor

BEŞİKTAŞ'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, erkek babası oluyor. Daha önceden bir kızı olan yıldız futbolcu dün sosyal medyadan bir oğlu olacağının haberini sevenleriyle paylaştı. Siyah-beyazlıların yanı sıra Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao da Talisca'nın bu paylaşımını beğenerek, vatandaşını kutladı.