‘Şanssızlığımızı kıracağız!’
Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli ismi Tolgay Arslan, Fenerbahçe derbisi için çarpıcı sözler kullandı. Tolgay, "Derbiye iyi hazırlanacağız, inşallah iyi sonuç alacağız. Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene kırarız onu" dedi. Genç oyuncu Leipzig maçıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Şu anda o maçı düşünmek yanlış. Çok önemli derbimiz var. Ama kısa özetlemek gerekirse; çok güçlü, koşan ve sistemli bir takım."
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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