 ‘Şanssızlığımızı kıracağız!’ – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    ‘Şanssızlığımızı kıracağız!’

    ‘Şanssızlığımızı kıracağız!’

    Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli ismi , Fenerbahçe derbisi için çarpıcı sözler kullandı. Tolgay, "Derbiye iyi hazırlanacağız, inşallah iyi sonuç alacağız. Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İnşallah bu sene kırarız onu" dedi. Genç oyuncu Leipzig maçıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Şu anda o maçı düşünmek yanlış. Çok önemli derbimiz var. Ama kısa özetlemek gerekirse; çok güçlü, koşan ve sistemli bir takım."

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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