 Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması

    Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması

    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Beşiktaş paylaşımları yapmaya devam ediyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi bu kez Beşiktaş'ın sahasındaki yenilmezlik serisini takipçileriyle paylaştı.

    Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biliyor muydunuz? Beşiktaş Avrupa'da evinde 9 maçtır yenilmiyor" ifadelerine yer verildi.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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